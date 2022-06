"Il 12 giugno 2022 si vota per cinque quesiti referendari e si vota anche per eleggere circa mille nuovi Consigli Comunali, quindi una sostituzione consiglieri, disindaci, di Giunte. Annuncio che entro venerdì 10 giugno avremo l'elenco dei nomi dei candidati non candidabili". Lo afferma il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle mafie e sulle altre associazioni criminali.

