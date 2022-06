Giorgia Meloni non ci sta e annuncia querele contro una serie di personaggi e giornalisti che, in onda su La7, a suo dire, l'hanno riempita di "insulti, minacce, falsità e mistificazioni", all'indomani dell'esito delle ultime elezioni comunali. "Mi definiscono un personaggio pericoloso per la storia, rischio di diventare vittima dello spostato di turno", dichiara la presidente di Fratelli d'Italia in un videomessaggio pubblicato su Instagram.

