Governo, le comunicazioni di Mario Draghi al Senato - LIVE

Diretta video: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in Senato per le sue comunicazioni.

Le pagine di politica dei quotidiani italiani sono tutte dedicate alla crisi di governo, con l’incognita su quel che farà oggi il premier Draghi.

CORRIERE DELLA SERA

Draghi in aula, tensione e spiragli. Oggi l’intervento al Senato e il voto di fiducia. Le richieste di Salvini e i paletti del premier per rimanere. Il presidente del Consiglio sale al Colle, poi vede Letta e la delegazione del centrodestra. Il segretario PD: «supereremo le difficoltà». I tormenti M5s.

- L’apertura del premier. Il discorso e le priorità con i paletti per i partiti. La chiamata con Zelensky è la prova che il capo dell’esecutivo non intende rompere gli equilibri internazionali.

- Incontri, liti, telefonate. Draghi al test fiducia. Proteste del centrodestra per il faccia a faccia di Letta a Palazzo Chigi. Poi Tajani e Salvini dal premier. Riflettori sui voti di Conte e governisti M5s.

- Centrodestra, il giorno più lungo. Tra veti e condizioni: no a M5S. Salvini, Berlusconi e centristi chiedono a Draghi di riformulare il reddito di cittadinanza e rottamare le cartelle.

LA REPUBBLICA

Ripartenza o dimissioni. I due discorsi del premier. Deciderà dopo Lega e 5S. Draghi pronto ad andare avanti anche senza Conte.

- Rebus sulla fiducia. Ma qualsiasi scelta scinderà i grillini. Conte arriva senza una linea allo shodown parlamentare di Draghi. Pronti allo strappo sia i governasti che gli anti-maggioranza.

- Salvini evoca il rimpasto poi il centrodestra frena: «Diciamo solo no a Conte». Confronto fra i leader della coalizione. Il leghista tentato dalle elezioni. La delegazione ricevuta da Draghi per un colloquio serale durato circa un’ora.

LA STAMPA

Draghi, fiducia o dimissioni. Cinque stelle spaccati. Lega e Forza Italia: mai più con loro al governo. Letta ottimista: sarà una bella giornata. Premier in Senato per capire se ha ancora l’appoggio della maggioranza. Renzi: oggi qualcuno perderà la faccia

- Il premier in aula, partiti divisi. Veti e bandierine, governo a rischio. Mattarella attende la resa dei conti, l’unica alternativa è sciogliere le Camere. In mancanza di intesa si voterebbe l’ultima domenica di settembre o la prima di ottobre.

- Il rilancio di Draghi, in Senato aprirà ai temi sociali posti dal Movimento 5 stelle, ma ormai è pronto a proseguire senza Conte. L’obiettivo è mettere in sicurezza il paese con il Pnrr, aiuti alle famiglie e legge di bilancio.

IL FATTO QUOTIDIANO

La voce dei padroni ordina: «Draghi resti». Appello di lobby e poteri forti sul giornale di Confindustria.

- Oggi parla al Senato. Il premier incontra PD, Lega e Forza Italia, ma non Conte. E nessuno sa cosa dirà...

IL TEMPO

Draghi cala le carte. Questa mattina il premier comunicherà all’aula la sua decisione sul futuro. Ieri ha incontrato Mattarella, Letta e una delegazione del centrodestra senza Fratelli d’Italia. Due le ipotesi: andare avanti senza il M5s o lasciare Palazzo Chigi.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Draghi gela tutti: prendere o lasciare. Da Palazzo Chigi l’avviso ai partiti: «resto solo alle mie condizioni». Oggi la resa dei conti al Senato. Il voto di fiducia previsto in serata. Vigilia ad alta tensione, musi lunghi nel centrodestra dopo l’incontro con il premier. Letta prova a mediare nel PD. L’ombra delle urne.

