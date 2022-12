Spunta un gatto durante la conferenza stampa di Vinicius... lanciato via. Il video è virale

Spunta un gatto sul tavolo sul quale erano poggiati i microfoni durante la conferenza stampa di Vinicius Junior, ai Mondiali in Qatar. L'addetto alla comunicazione del Brasile, dopo averlo accarezzato, all'improvviso lo ha preso con due mani per la parte posteriore e lo ha lanciato a terra. I video presi da diverse angolazioni mostrano che il gatto non si è fatto male. Lo staff ha provato a spiegare anche che che quello è "l’unico modo per sollevare un gatto senza provocargli dolore".

Ma il "brutto gesto" ha fatto indignare moltissimi utenti che hanno visto la scena sui social network. Il video comunque si è subito diffuso sui social e la polemica è divampata anche sul web. In tanti credono che l’addetto stampa sia stato troppo brusco nel lanciare il gatto sul pavimento.

© Riproduzione riservata