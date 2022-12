Mondiali, il gestaccio di Emiliano Martinez dopo il premio di miglior portiere VIDEO

Incredibile caduta di stile di Emiliano "Dibu" Martinez al termine della finale Argentina-Francia. Il portierone campione del Mondo, decisivo ai rigori e con una parata incredibile su Kolo Muani a pochi secondi dal termine del secondo tempo supplementare. si è reso protagonista di un gestaccio dopo essere stato premiato come miglior portiere del Mondiale

Ricevuto il "Golden Glove" della Fifa come miglior portiere del Mondiale, Martinez, una volta preso il premio (un guanto d'argento), se lo è avvicinato ai genitali, a favore di fotografi e telecamere. Un gesto davvero incomprensibile che ha scatenato commenti vari su web e social. E Martinez non è nuovo ad atteggiamenti provocatori messi in mostra anche in questo Mondiale.

