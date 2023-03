Auto volanti, così gli eVTOL cambieranno il nostro modo di viaggiare

Gli eVTOL sono piccoli velivoli a propulsione elettrica che volano come aerei e decollano e atterrano verticalmente come gli elicotteri, ma in modo più silenzioso. Questa tecnologia è particolarmente promettente nel settore dei trasporti urbani di merci e persone.

Si prevede che possa contribuire a ridurre la congestione del traffico e le emissioni di gas serra.

Alcuni esempi di eVTOL includono taxi aerei, droni per il trasporto di merci e persino auto volanti personali, alcune delle quali possono essere utilizzate sia in modalità stradale che aerea.

Centinaia di aziende stanno sviluppando questo veicolo con l'obiettivo di creare nuove prospettive nel settore aeronautico.

Due delle più grandi aziende del settore hanno sede negli Stati Uniti: la Joby Aviation e la Archer Aviation.

Quest’ultima è al lavoro sul velivolo Midnight in collaborazione con Stellantis, la holding multinazionale franco-italo-americana, alla quale sarà affidatala produzione in serie.

E anche in Europa si stanno ottenendo risultati significativi.

La società tedesca Volocopter, in collaborazione con Aeroporti di Roma e Mundys (ex Atlantia) è impegnata nella realizzazione dei cosiddetti “vertiporti” per il lancio del suo taxi volante elettrico, che promette di trasportare passeggeri da Fiumicino al centro di Roma in soli 20 minuti. Il servizio potrebbe essere attivato già nel 2024.

Un’altra startup tedesca, Lilium Air Mobility, ha condotto un test con il suo Phoenix 2. Il velivolo, con spazio per un pilota e fino a sei passeggeri, ha raggiunto la velocità di 250 km/h.

In vista delle Olimpiadi invernali del 2026, Milano mira a creare diverse stazioni per i taxi volanti. L'accordo tra il Comune del capoluogo lombardo e la società SEA individua diciassette aree per la realizzazione di apposite stazioni, anche a Roma, Torino e Venezia.

Ancora, però, per assistere a una diffusione capillare delle auto volanti si dovrà attendere qualche anno a causa delle sfide normative e infrastrutturali.

Infine, dall'Australia arriva Airspeeder MK4, la prima monoposto da corsa volante con equipaggio, destinata alla "Formula 1 dei cieli" e sviluppata da Alauda Aeronautics.

Questo eVTOL raggiunge la velocità di 360 km/h in soli 30 secondi e dovrebbe iniziare a correre nell'inedito campionato previsto nel Regno Unito già nel 2024.

