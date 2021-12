Covid, vaccino Novavax: ecco cosa sappiamo del Nuvaxovid - VIDEO

«Il nuovo vaccino di Novavax potrebbe essere autorizzato nel giro di alcune settimane. Abbiamo approvato i vaccini a tempo record, e in meno di un anno abbiamo consegnato un miliardo di dosi ai nostri Stati membri». Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, intervenendo al Parlamento europeo.

I risultati dei trial clinici su circa 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico spiegavano che l'efficacia è del 90% paragonabile a quella dei vaccini a mRna (Pfizer e Moderna), ma con minori effetti collaterali.

Nuvaxovid si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti: molecole in grado di assemblarsi per formare particelle simil-virali (virus-like particles) sulla base delle quali l’organismo produce la sua risposta immunitaria, scatenando la formazione di anticorpi. Attraverso tecniche di ingegneria genetica, la proteina Spike viene purificata, quindi le Spike vengono assemblate in nanoparticelle la struttura del virus senza però la capacità di replicare o causare la malattia.

Cavaleri (Ema): in arrivo il via libera per il vaccino Novavax

“L’immunità di gregge resta un’illusione a causa delle continue mutazioni. Sarebbe forse anche raggiungibile, ma con oltre il 95% di immunizzati”. Lo afferma in un'intervista 7alla Stampa Marco Cavaleri, a capo della task force vaccini dell'Ema, consapevole del fatto che è impossibile raggiungere questo obiettivo dato che i bambini sotto i 5 anni di età al momento non possono essere immunizzati.

Cavaleri ribadisce l’efficacia dei vaccini attualmente in uso e annuncia l’arrivo del Novavax, basato su tecnologia tradizionale e che potrebbe essere "accettato" anche dai no vax scettici riguardo i preparati a Rna.

