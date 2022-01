Covid, vaccino Novavax: ecco cosa sappiamo del Nuvaxovid - VIDEO

Vaccino Novavax: l’ente regolatore europeo per i medicinali (Ema) ha ufficialmente approvato il vaccino anti Covid Novavax. I dati sul prodotto sviluppato dall’omonima azienda americana, hanno confermato la sicurezza e l’efficacia del nuovo vaccino. Si tratta del quinto vaccino anti Covid autorizzato in Ue.

I risultati dei trial clinici su circa 30mila volontari fra Stati Uniti e Messico spiegavano che l'efficacia è del 90% paragonabile a quella dei vaccini a mRna (Pfizer e Moderna), ma con minori effetti collaterali.

Nuvaxovid si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti: molecole in grado di assemblarsi per formare particelle simil-virali (virus-like particles) sulla base delle quali l’organismo produce la sua risposta immunitaria, scatenando la formazione di anticorpi. Attraverso tecniche di ingegneria genetica, la proteina Spike viene purificata, quindi le Spike vengono assemblate in nanoparticelle la struttura del virus senza però la capacità di replicare o causare la malattia.

