La sfida del miliardario Bryan Johnson: ringiovanire da 45 a 18 anni. Ecco i risultati VIDEO

Bryan Johnson, un magnate hi-tech americano, si è messo in testa di tornare giovane. Per questo ha già investito 2 milioni di dollari l'anno per rigenerare il suo corpo con un team di medici specializzati. Al momento, il suo corpo dimostrerebbe 5 anni in meno e cuore, pelle e forma fisica sarebbero simili a quelle di un 18enne. Johnson segue un rigido regime quotidiano di dieta vegana, allenamento, integratori e trattamenti, monitorato dai suoi medici. Si sveglia alle 5, segue una dieta di 1.977 calorie, si allena 4 volte a settimana, prende integratori e si sottopone a trattamenti. La sua squadra registra e valuta ogni trattamento.

Il progetto chiamato Project Blueprint e che lo vede come cavia delle sperimentazioni.

Bryan Johnson, dopo aver venduto la sua azienda Braintree, ha acquistato una villa a Venice Beach (Los Angelese) dove vive con moglie e figli. Nel 2021 ha ingaggiato il dottor Oliver Zolman e ha creato un team di 30 medici ed esperti proprio per studiare il suo corpo e ringiovanirlo con sperimentazioni e strategie mirate.

