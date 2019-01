A Sanremo con una canzone per suo nonno: il ritorno da big di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti torna a Sanremo come big dopo la sua performance come Nuova proposta nel 2015. Lui di anni ne ha 31 quasi quanto i suoi tatuaggi, 30.

Quest'anno, Nigiotti torna al Festival con un brano dedicato al nonno, intitolato appunto "Nonno Hollywood". E durante la serata dei duetti, canterà il suo brano insieme a Paolo Jannacci.

"Sono emozionato - dice in un'intervista a Leggo - ma non temo la gara, perchè non ho mai voluto vincere nulla nella mia vita".

Questa sua canzone è nata dopo la morte del nonno di Nigiotti, "l'ho scritta di getto".

Un modo questo per omaggiare questa figura con il quale ha condiviso tanto: i lavori in campagna, i consigli, gli aneddoti.

Ad aprile, Nigiotti partirà per un tour. Ad anticiparlo, la ripubblicazione di Cenerentola in uscita il 15 febbraio.

