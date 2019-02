Sanremo, dopo le polemiche Ultimo ricompare da Fiorello e canta: "Quasi quasi mi pento"

Ricompare Ultimo. Dopo aver disertato Domenica In, e sulla scia delle polemiche post finale di Sanremo, il cantante romano infatti è stato ospite de Il Rosario della sera, trasmissione radiofonica condotta da Fiorello.

Dopo un primo rifiuto a partecipare alla trasmissione dello showman, Fiorello aveva detto chiaramente ad Ultimo: "Stai sbagliando".

Il cantante si è poi presentato, sdrammatizzando sulle note dei The giornalisti.

Sotto consiglio di Fiorello, dunque, Ultimo ha adattato la canzone "Riccione", cantando "Sotto il sole di Sanremo quasi quasi mi pento, e non ci penso più..."..

La polemica a Sanremo era partita subito dopo la proclamazione del vincitore Mahmood. Ad Ultimo è toccato il secondo posto. Il cantante romano dunque ha attaccato le giurie composte anche dai giornalisti, dicendo di avere completamente stravolto il voto del pubblico a casa, annullando il netto vantaggio di Ultimo su Mahmood.

Su radio Deejay poi, Fiorello ha lanciato un appello ad Ultimo: "Stai commettendo degli errori nonostante credo abbia ragione. Però, per passare dalla ragione al torto ci vuole un attimo".

Lo stesso showman siciliano ha dunque ricordato di quando anche lui non si presentò a Domenica In, arrabbiato per il verdetto di Sanremo del 1995 che lo vide classificarsi quinto col brano "Finalmente tu".

