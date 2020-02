Sanremo 2020, Piero Pelù canta "Cuore matto" e duetta virtualmente con Little Tony

Bella performance al Festival di Sanremo per Piero Pelù che in occasione della terza serata ha portato il brano “Cuore matto”, duettando virtualmente con Little Tony.

Pelù ha motivato così la scelta di cantare questa canzone: "Da bambino la sentivo sparata nei jukebox. Era davvero avanti. Analizzandola ho capito che è un testo contro il femminicidio. È la storia di un uomo abbandonato da una donna che elabora la cosa non attraverso la violenza, ma gestendola dentro di sé, anche impazzendo".

