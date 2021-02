Il 71esimo Festival Sanremo? Fiorello: "Fuori c'è Perseverance che scatta foto"

Amadeus e tanto Fiorello a Che Tempo Che Fa, ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per presentare il Festival che sarà. "L'atmosfera a Sanremo è meravigliosa. Fuori c'era la sonda Perseverance che scattava foto", così irrompe Fiore nella scena, parlando di un Sanremo marziano, come quello che stiamo per vedere. A proposito dei protocolli di sicurezza, poi, "La prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà - confessa Rosario- preferisco aspettare il film".

Battute pure sull'Ariston vuoto: "Quest'anno il nostro pubblico è l'orchestra. Il maestro De Amicis sarà il capo claque".

E ancora Fiorello, che scherza con Ama sulla vicenda di Barbara Palombelli, una giornalista Mediaset ospite in Rai. "E' lo swiffer delle polemiche. Ma Sanremo è di tutti, è come l'aria. Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c'è in me", ha aggiunto Fiorello.

Il terzo Festival? "L'anno scorso con Conte, quest'anno con Draghi, il terzo non lo faremo sennò ricade il governo".

