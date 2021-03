Orietta Berti canta "Quando ti sei innamorato" a Sanremo 2021 - VIDEO

Orietta Berti canta "Quando ti sei innamorato" a Sanremo 2021

«Fiorello, sono 29 anni...». Un’espressione sul viso a metà tra il rimprovero e il sorriso, Orietta Berti entrando in scena sul palco dell’Ariston ha "corretto" Fiorello che poco prima nell’annunciarne la partecipazione alla gara aveva detto che vi torna dopo un’assenza di 19 anni. Fiorello, sorridendo, si è scusato e con la mano ha indicato in direzione del 'gobbò, come a dire che era stato quanto scritto lì ad averlo indotto in errore.

Ecco chi è Orietta Berti, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Orietta Berti in “Io che amo solo te“ (Sergio Endrigo) con Le Deva

