Extraliscio feat Davide Toffolo cantano "Bianca luce nera" a Sanremo 2021 - VIDEO

Extraliscio feat Davide Toffolo cantano "Bianca luce nera" a Sanremo 2021

EXTRALISCIO nasce dall’incontro tra Mirco Mariani, polistrumentista e sperimentatore che ha suonato con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Arto Linsday e Vinicio Capossela, e Moreno il Biondo, clarinettista e storico leader del liscio, capo orchestra di Raul Casadei.

A fare incontrare i due romagnoli è stata Riccarda Casadei, figlia di Secondo e da qui nasce l’idea di innestare sulle radici della musica folcloristica romagnola tradizionale, nuovi suoni e nuovi arrangiamenti fino a creare un cortocircuito tra mondi e tra generazioni. A Mirco Mariani e Moreno il Biondo si è unito Mauro Ferrara, la voce di “Romagna mia” nel mondo.

EXTRALISCIO ha divertito e fatto ballare i giovani nei locali più cool di tutta Italia, per poi arrivare nei teatri con Ermanno Cavazzoni, scrittore e sceneggiatore di fama internazionale ed Elisabetta Sgarbi, che a Extraliscio ha dedicato un film, “Extraliscio - Punk da balera”, presentato alle “Giornate degli autori”, nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e che sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Nexo Digital nei primi mesi del 2021.

Extraliscio ha pubblicato con l’editore Garrincha due album: “Imballabilissimi - Ballabilissimi” e “Punk da balera”.

Nel 2020 hanno firmato la canzone ufficiale del 103. Giro d’Italia, Gira Giro Gira Gi; hanno cantato con Jovanotti una versione “valzer” di “Sbagliato”; e hanno composto la colonna sonora del nuovo film di Pupi Avati, “Lei mi parla ancora”.

CHI SONO GLI EXTRALISCIO

MIRCO MARIANI

Mirco Mariani ha suonato per diversi anni come batterista con Enrico Rava e con Vinicio Capossela, accompagnandolo in album come Live in Volvo, Canzoni a Manovella, Marinai Profeti e Balene. Ha inoltre suonato nei più importanti festival internazionali, con musicisti quali Marc Ribot, Stefano Bollani, Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo. Fonda nella metà degli anni ’90 i Mazapegul coi quali pubblica Controdanza (1996) e Piccolo Canto Nomade (1998), nel 2010 dà vita al progetto Saluti da Saturno, un piccolo combo dedicato alla forma-canzone che ha prodotto gli apprezzati dischi Parlare con Anna (2010), Valdazze (2012), Dancing Polonia (2013), che vede anche la partecipazione di Arto Lindsay, e Shaloma Locomotiva (2014). Nel 2014 per AngelicA – Festival internazionle di Musica contemporanea - crea la Shaloma Locomotiva Orchestra, una formazione ad organico variabile che esordisce con un prestigioso parterre di ospiti nazionali e internazionali (Mitchell Froom, Paolo Fresu, Jimmy Villotti, Bruno Perrault, Massimo Simonini).

L’esperienza più importante è la fondazione, insieme a Moreno il Biondo del gruppo EXTRALISCIO, che comprende anche la storica “voce della Romagna nel mondo” Mauro Ferrara, e con i quali tra 2016 e 2017 pubblica gli album Canzoni da Ballo ed il doppio cd Extraliscio All Stars. Nel febbraio 2020 è uscito il nuovo singolo Merendine blu, con un testo scritto da Mariani e Pacifico e la collaborazione di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale e di Orietta Berti, che anticipa l’uscita del nuovo album Punk da balera, edito da Garricha edizioni.

Con lo pseudonimo di Fwora Jorgensen, esce nel 2019 l’album da solista di Mirco Mariani, con ospiti come Mitchell Froom, Francesco Bianconi e Mauro Ermanno Giovanardi. Nel 2019 ha partecipato al tour Bastasse il cielo del cantautore Pacifico e alle registrazioni del primo disco solista di Francesco Bianconi.

Appassionato ricercatore di strumenti dimenticati e rari, ha creato il LABOTRON, il laboratorio che riunisce tutti i suoi strumenti (tra i quali un’importantissima collezione di Mellotron, da cui il nome), pensato come centro di sperimentazione musicale aperto alle più disparate collaborazioni.

MORENO IL BIONDO

Moreno il Biondo (Moreno Conficconi) nasce a Meldola nel 1958. A 18 anni è con l’orchestra di Daniela Rosy, nel 1978 con Bruna Lelli, nel 1980 fonda la propria orchestra, nel 1982 ne crea una insieme a Franco Bergamini e nel 1990 entra a fare parte dell’Orchestra Italiana di Raoul Casadei. Come membro dell’Orchestra Casadei collabora con artisti come Tito Puente, Gloria Gaynor, Elio e le Storie Tese e Pitura Freska e compone brani con Pupo, Paolo Mengoli, Sandro Giacobbe e Paolo Vallesi. Nel 1996 firma l’arrangiamento de La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese rititolato La terra dei cachi (The Rimini Tapes).

Dopo dieci anni come braccio destro nell’Orchestra di Raoul, fonda nel 2002 l’Orchestra Grande Evento assieme a Mauro Ferrara e Fiorenzo Tassinari, cui si aggiunge successivamente Walter Giannarelli. Cura la direzione artistica di grandi eventi come lo spettacolo “Secondo a nessuno” presentato al Ravenna Festival e “Romagna Mia Una Sinfonia per Tutti” dove affianca la sua orchestra di liscio all’orchestra sinfonica “Luigi Cherubini” con la presenza di oltre 400 artisti sul palco (2013) e in collaborazione con Regione Emilia Romagna, Apt e Mei “La Notte del Liscio” 2016 e 2017, 2018 e 2019. Tra le sue composizioni per l’Orchestra Grande Evento, il brano Tutta l’Italia a tavola viene scelto come sigla per l’edizione 2015/16 del programma Rai La prova del cuoco.

Nel 2014 incontra Mirco Mariani e il suo LABOTRON e nasce EXTRALISCIO.

MAURO FERRARA

Mauro Carlini, in arte “Ferrara”, nasce ad Argenta nel 1948, ed è la voce storica della Romagna, che ha portato in tutto il mondo la canzone Romagna mia. La sua prima esperienza musicale comincia all’età di 9 anni.

Nel corso della sua lunghissima carriera, fa parte dal 1966 al 1969 dell’orchestra “Le Ombre Nere”, dal 1969 al 1974 dell’Orchestra Folk Attrazione di Vittorio Borghesi, e dal 1974 è nell’Orchestra di Raoul Casadei, del quale interpreta le canzoni più storiche, dalla Ballata del camionista a Amico sole per arrivare a Romagna mia, canzone che gli ha permesso di ricevere da Riccarda, figlia di Secondo Casadei, il riconoscimento di “Voce di Romagna mia nel mondo”.

Nel 2000 fonda la propria Orchestra, “Mauro Ferrara e il Cuore Italiano”, che dal 2004 diventa l'”Orchestra Grande Evento”, creata con Moreno Conficconi (“Moreno il Biondo”).

Nel 2014 entra a far parte, assieme a Moreno, del gruppo EXTRALISCIO con Mirco Mariani.

DAVIDE TOFFOLO

Davide Toffolo uno degli autori più amati della scena fumettistica italiana. Prima con Piera degli Spiriti e Fregoli, la sua produzione più recente è indirizzata verso il romanzo grafico. Ha firmato i libri Carnera, Pasolini, Il Re Bianco, IL Cammino della Cumbia. Creatore della serie Cinque Allegri Ragazzi Morti, molto conosciuto come voce e chitarra della band indie Tre Allegri Ragazzi Morti, in un cortocircuito unico di musica e fumetto. La sua immagine pubblica è una maschera a forma di teschio.

