Irama canta "La genesi del tuo colore" a Sanremo 2021 - VIDEO

Irama canta "La genesi del tuo colore" a Sanremo 2021

Irama, presente a Sanremo in versione "smart working" con un video registrato perché in quarantena, ha catturato l’attenzione dei mezzi di informazione nei primi quattro giorni del 71° Festival, ottenendo più citazioni fra gli artisti in gara: 2.762. Il dato emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i cantanti, i presentatori e gli ospiti del festival più chiacchierati sui media italiani dalla mezzanotte di lunedì 3 alle 11.30 di oggi venerdì 5 marzo.

