Sanremo, Ibrahimovic: "Sono venuto in autostop in moto" VIDEO

Zlatan Ibrahimovic torna, dopo una serata di pausa, al Festival di Sanremo. Arriva dopo le 23, perché un incidente in autostrada lo ha rallentato. E racconta: "C'era un incidente in autostrada, spero nessuno si sia fatto male. Dopo 3 ore fermi in macchina ho detto all'autista: 'Apri la porta, devo uscire. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male che era milanista. Dopo 60 chilometri in moto fa un po' freddo. Ho un video (e lo mostra, ndr). Ma sono venuto per salvare il mio Festival, non il tuo", dice a Amadeus.

E poi pronuncia la sua quarta regola, dopo le tre di lunedì: "Se Zlatan non va al Festival, il Festival va da Zlatan. Ieri dovevate venire da me. A casa di Zlatan c'è posto: l'orchestra nell'ingresso, i cantanti in salotto, tu in cucina che prepari il caffè. Achille Lauro in garage che controlla le macchine, così i ladri non entrano e non rubano perché hanno paura".

© Riproduzione riservata