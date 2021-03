Fulminacci canta "Santa Marinella" Sanremo 2021 - VIDEO

Fulminacci canta "Santa Marinella" Sanremo 2021

canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando tre singoli prima dell’uscita, l’8 aprile 2019, dell’acclamato disco d’esordio “LA VITA VERAMENTE” (Maciste Dischi/Artist First): il 19 gennaio esce “Borghese in borghese” che subito attira sull’artista lo sguardo di pubblico e critica , il 15 febbraio arriva il singolo omonimo “La Vita Veramente” e il 4 aprile “Una Sera”.

Il disco è stato presentato per la prima volta live con un’esibizione nella città dell’artista, il 16 aprile al Largo Venue di Roma, dove è stato registrato il sold out. Da allora Fulminacci ha iniziato un lungo e seguitissimo tour che è terminato a metà settembre con un tour estivo di grande successo, passando anche dal Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma.

Tra la fine di giugno e i primi di luglio, il cantautore romano ha ricevuto due importanti riconoscimenti, la vittoria della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima e il premio Giovani Mei – Exitwell come miglior giovane indipendente dell’anno. A questi, a settembre, si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”.

Intanto, in estate sono usciti due nuovi preziosi videoclip di brani estratti dal disco: “Resistenza” e “Tommaso”.

Il 6 dicembre è uscita la speciale versione lp dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, il giorno prima è partito il primo tour nei club di Fulminacci andato quasi interamente sold out.

Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Non è esagerato affermare che le canzoni del giovanissimo siano cariche di una più unica che rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, rimanendo tuttavia fedelmente legate alla quotidianità più ordinaria e personale. “La Vita Veramente” ha da subito dimostrato di essere un esordio genuino quanto autorevole, dalla sorprendente sincerità.

A settembre 2020 Fulminacci è tornato con il brano “Canguro” e a dicembre è uscito il nuovo singolo “Un fatto tuo personale”. Entrambi i brani faranno parte di quello che sarà il prossimo progetto discografico del cantautore.

Fulminacci è tra gli artisti in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “SANTA MARINELLA” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Tommaso Colliva.

Ecco chi è Fulminacci, tra i 26 Big in gara a Sanremo 2021 Fulminacci in “Penso positivo“ (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

© Riproduzione riservata