Gaia canta "Cuore amaro" a Sanremo 2021 - VIDEO

Gaia canta "Cuore amaro" a Sanremo 2021

Abito corto stile bomber bianco e nero in fil coupè sfrangiato jacquard con profonda scollatura a V e maxi cintura piatta con passante fasciato in pelle sul davanti, completato da un sandalo nero dall’appeal minimalista su tacco scultura, ispirato da un esclusivo disegno Ferragamo del 1956, con fibbia logata. Così si presenta sul palco per l’esibizione nella serata finale, seconda dei campioni in gara, la cantante italo-brasiliana Gaia che sul palco dell’Ariston canta "Cuore amaro".

Il suo primo emozionante viaggio al festival di Sanremo si conclude stasera dopo una settimana in cui la cantautrice ha saputo e voluto portare in scena, attraverso la voce e i movimenti del corpo, tutte le sue anime: ogni esibizione, compresa quella di questa sera, racchiude tutti i mondi di Gaia in cui convivono freschezza, sensualità, passione, fluidità, emozione e spiritualità e che l’artista racconta attraverso la sua 'Cuore amarò.

