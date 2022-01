Sanremo, Checco Zalone superospite al Festival. Ed è già siparietto con Amadeus... VIDEO

Checco Zalone superospite a Sanremo: è il colpo messo a segno dal Festival, al via il 1 febbraio. A quanto si apprende, l’attore pugliese, da tempo nella wishlist del direttore artistico e conduttore Amadeus, sarà all’Ariston in una delle cinque serate.

Amadeus, su Telelombardia solo una battuta con Zalone

«Sono dispiaciuto che il direttore di TeleLombardia si sia risentito per lo sketch tra me e Checco Zalone: non l’ha colto come una battuta, ma era così». Così Amadeus dopo la polemica suscitata dalla gag con il comico pugliese secondo il quale dopo la sua ospitata all’Ariston il conduttore avrebbe potuto lavorare solo sulla rete locale lombarda. «Checco mi ha detto: se non ti prende TeleLombardia metto una buona parola per te con TeleNorba», ha aggiunto Amadeus scherzando.

© Riproduzione riservata