Al Festival di Sanremo la dance dei Meduza: la band da 8 miliardi di stream

Promettono di far scatenare l’Ariston al ritmo della loro dance: i Meduza saranno superospiti della prima serata del Festival di Sanremo. A una settimana dal via, l'annuncio di Amadeus, come d’abitudine, è arrivato al Tg1 delle 20: «Il 1 febbraio balleremo con i Meduza. E' una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani e devo dire che sono felice di averli al festival», ha detto il direttore artistico e conduttore. Il trio di producer italiani Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, 8 miliardi di stream, centinaia di certificazioni worldwide e un tour mondiale con 15 date sold out solo negli Stati Uniti, approdano per la prima volta a Sanremo accompagnati da Hozier, cantautore e musicista irlandese e una delle voci più belle degli ultimi anni.

E proprio con la collaborazione di Hozier è nato Tell It To My Heart, il brano dei record uscito lo scorso ottobre che ha totalizzato un milione di stream in meno di 24 ore dall’uscita e che oggi vanta più di 100 milioni di riproduzioni, in vetta al primo posto nella Dance Radio Chart americana, un primo posto che i Meduza hanno già raggiunto per ben tre volte con i precedenti singoli. La band ha centrato il successo al primo colpo nel 2019 con "Piece Of Your Heart", brano dai connotati house ma dall’anima pop, in collaborazione con i Goodboys. Il pezzo è stato subito intercettato dai programmatori della Bbc che lo hanno inserito in rotazione, e il successo è cresciuto di settimana in settimana, fino a diventare una hit planetaria, una delle canzoni più suonate in radio, in tv, come nei club e nei festival di tutto il mondo, e a raggiungere la candidatura ai Grammy 2020 nella categoria 'Best Dance Recording'. Nel 2020 è uscito «Paradise», il singolo con Dermot Kennedy che ha ottenuto certificazioni oro e platino in 24 paesi con quasi un miliardo di stream su tutte le piattaforme.

Nel 2021 i Meduza sono stati scelti da Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di Bad Habits che è stato presentato in anteprima nel djset sold out all’Echostage di Washington DC e sono stati invitati come ospiti nel celebre The Ellen DeGeneres Show, trasmissione di punta della tv americana.

