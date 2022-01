Sanremo 2022, Emma in bianco lancia il mazzo. Sfilano gli artisti sul "green carpet" VIDEO

Flash e bouquet di fiori per i cantanti in gara a Sanremo che sfilano sulla passerella "green", il tappeto erboso che sostituisce per questa edizione il tradizionale red carpet. Da Achille Lauro a Iva Zanicchi, da Rettore a Emma, molti lanciano fiori come fossero spose alle decine di persone assiepate sulle transenne alla vigilia del Festival. Un rito propiziatorio, prima che cominci la liturgia.

Chi è più a suo agio, chi improvvisa una vera e propria sfilata, chi si gode il tifo dal vivo. Uno spettacolo al quale tutti, da ogni parte, hanno fatto presto a riabituarsi. Assente Massimo Ranieri, ma niente paura, non è per quarantene o problemi legati ai contagi da Covid. Poco prima aveva infatti registrato un servizio con una gag per il Tg1.

