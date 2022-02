Amadeus chiama Fiorello in conferenza stampa e lui: "Sono col plaid sul divano". "Credo che non tornerà"

Fiorello non ci sarà nella seconda puntata del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo lo stesso showman siciliano chiamato da Amadeus durante la conferenza stampa di commento della prima serata del Festival: "Stasera posso finalmente fare il telespettatore, sono già pronto". E poi la gag di ieri sera replicata: "Voi pensate che io abbia esagerato quando ho raccontato di Amadeus che mi ha stalkerizzato... Ma vi giuro che è vero...".

«Ama, sei in sala stampa? Faccio il simpatico o il normale? Sei contento? Io sono molto contento». Amadeus chiama, a sorpresa, dice lui, Fiorello che è in macchina e mette in vivavoce la conversazione durante la conferenza stampa. «Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio», annuncia. «Ormai - tira le somme "Fiore" - sono pigro, ansioso, e andando avanti con gli anni pensavo di migliorare e invece peggioro, però stavolta è andata bene. L’anno scorso è stato bello ma un po' pesante, ci meritavamo quello che è successo ieri sera». Ancora una volta riprende il tormentone del "corteggiamento" di Amadues. «Tutti pensano che io ieri sera abbia esagerato, certo ho detto che era venuto tuo figlio con il cartello ma poco ci mancava. Amadeus non è uno che si sveglia presto, ma nell’ultimo mese alle 6.15 si metteva la sveglia e mi chiamava. Un giorno - qui imita la voce dell’amico - mi ha chiamato e ha detto: "Ciuri, lo sai, ho fatto un incubo, non puoi capire: la prima puntata andava malissimo, i cantanti non sapevano le canzoni, tutto non riusiciva e tu non c'eri».

Sulle prossime serate Amadeus, a precisa domanda, ha risposto: "Credo che Fiorello non tornerà, ma lui è imprevedibile. Le porte sono sempre aperte per lui".

© Riproduzione riservata