Sanremo, a tu per tu con "Le Vibrazioni": stasera "Tantissimo" rock intimista al festival

Ai microfoni di “Gazzetta del Sud Online” Le Vibrazioni, unica rock band del festival, che torna stasera a Sanremo per la quarta volta col rock intimista di “Tantissimo”, nato da una riflessione su ciò che abbiamo vissuto.

Nella serata di venerdì il gruppo proporrà “Live and let die” di Paul McCartney e i Wings assieme alla cantante Sophie Scott dei Sophie and The Giants.

Ancora incerta, come ha dichiarato il leader Francesco Sarcina, la partecipazione del maestro Beppe Vessicchio dopo la positività al Covid dei giorni scorsi.

© Riproduzione riservata