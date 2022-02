Sanremo da record, Fiorello show, Achille Lauro si ama o si odia. Stasera Elisa, Zalone e Pausini. IL NOSTRO SPECIALE

E' già il Festival di Sanremo dei record. Amadeus batte se stesso e firma il record delle sue tre edizioni con una media di 10 milioni 911 mila spettatori, pari al 54.7% di share, migliorando anche i dati del 2020, quando il debutto del primo festival targato "Amarello" aveva fatto segnare 10 milioni 58 mila spettatori spettatori pari al 52.2%% di share. La prima serata ha regalato tantissimo spettacolo con Fiorello in forma smagliante, i Maneskin strepitosi, il "battezzato" Achille Lauro, tanta sicilianità e le esibizioni dei primi 12 cantanti in gara. Pronostici rispettati con Mahmood e Blanco in vetta alla classifica, davanti a La Rapprresentante di Lista del palermitano Dario Manciaracina e Dargen D'Amico (originario delle Isole Eolie).

Stasera si bissa con la seconda serata con Checco Zalone, Laura Pausini e le altre 13 canzoni in gara, tra cui c'è attesa per Elisa, data tra le favorite.

Ne parliamo con i nostri tre inviati al Festival di Sanremo, i giornalisti Mauro Cucè, Sebastiano Caspanello e Maria Mascali.

© Riproduzione riservata