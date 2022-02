Sanremo: il Festival della ripartenza, le emozioni prima del debutto VOX

Tantissimo nero, qualche paillettes e vecchie pellicce tirate fuori dagli armadi per l’occasione. E’ il look femminile che prevale tra chi sta entrando al Teatro Ariston per assistere al Festival della "ripartenza" dopo la sala vuota imposta dalla pandemia lo scorso anno. Tra gli uomini, qualcuno porta lo smoking, i più sono di una sobria eleganza.

Ma c'è grande entusiasmo per un Festival che riparte con il pubblico in sala dopo lo scorso anno di sala vuota. E in tanti hanno deciso di esserci. Per ripartire

