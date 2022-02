«Ciao Ciao» de La Rappresentante di Lista, ecco il video del brano in gara al Festival di Sanremo

Ecco il video ufficiale di «Ciao Ciao» de La Rappresentante di lista, che ieri si è piazzato al terzo posto della classifica provvisoria dei dei 25 brani in gara al Festival di Sanremo. Al primo c'è «Brividi» di Mahmood & Blanco e al terzo Dargen D’Amico con «Dove si balla».

Tornano al Festival di Sanremo per il secondo anno di fila i ragazzi de La Rappresentante di Lista. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno portato in scena «Ciao ciao», brano accattivante, il più apprezzato dalla critica specializzata dopo i preascolti, che chiude un cerchio, o un concetto volendo, esposto proprio un anno fa con «Amare», che poi si rivelò uno dei pezzi più graditi al largo pubblico alla chiusura della kermesse, e proseguito con un album dal titolo «My Mamma», un fortunato tour, un libro dal titolo «Maimamma» e alla fine il ritorno su quel palco, tradizionalmente il più scottante della stagione musicale italiana; con una forza in più, denudati dalla paura del debutto, pronti, come hanno dichiarato, a presentare un nuovo lato del loro progetto.

Chiudere dunque un discorso sulla fine del mondo, «Ciao ciao» infatti, nonostante il sound coinvolgente, quasi ballabile, rappresenta proprio una reazione dinanzi ad uno spettacolo apocalittico. «Questa canzone ci sembra l’ultimo atto di Lavinia, la protagonista del romanzo - hanno svelato qualche giorno fa i ragazzi de La Rappresentante di Lista - quando effettivamente si trova davanti l’apocalisse, prima che tutto finisca, arriva a scombinare i piani, le certezze e a regalarti uno scenario si meraviglioso ma conclusivo».

