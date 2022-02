Dargen D’Amico, "Dove si balla": ecco il brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

Dargen D’Amico proviene da quel ramo della discografia che mette insieme il cosiddetto «Conscious Rap», una generazione di artisti poco legati alle tematiche solite del genere, e il pop di contenuto, portato il più vicino possibile alla contemporaneità da classifica. Per lui si tratta di un debutto sul palco del Festival di Sanremo, ulteriore passaggio fondamentale della sua carriera dopo la felice collaborazione quest’anno con Fedez per «Disumano», ultimo lavoro del rapper e influencer milanese, in qualità di co-autore e direttore artistico del progetto. Jacopo D’Amico, così all’anagrafe, canta «Dove si balla», brano che riporta alle sonorità dance anni '90.

Dargen D'Amico al quarto posto dopo le prime due serate

Dopo le prime due serate del festival, questa la prima classifica generale dei 25 Big in gara, in base al voto della sala stampa: Elisa, Mahmood & Blanco, La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Emma, Ditonellapiaga e Rettore, Massimo Ranieri, Irama, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Noemi, Sangiovanni, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Matteo Romano, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Aka 7even, Le Vibrazioni, Yuman, Tananai, Ana Mena.

