"Farfalle" di Sangiovanni, ecco il video del brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

A 19 anni il successo, ma anche le critiche e i giudizi negativi, sono un fardello pesante da portare. E Sangiovanni, dai banchi della scuola di Amici al palco di Sanremo passando per 17 dischi di platino e due ori per l'EP omonimo «Sangiovanni», oltre cento milioni di streaming per la sua «Malibu» che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music, ne sa qualcosa. «Cambiare vita a 18 anni non è semplice: ho vissuto tanti dispiaceri, vissuto situazioni pesanti e mi sono sentito oppresso, come se non riuscissi più a respirare. Il brano che porto al festival, Farfalle, parla proprio di ritrovare questo ossigeno, questa voglia di respirare attraverso le cose che ti fanno star bene: l'amore (quello per la ballerina Giulia, ndr) e le persone che mi stanno vicine». Sul palco dell’Ariston, spiega, la sfida sarà quella di "buttare fuori tutto quello che ho accumulato di tossico. Voglio prendermi una boccata d’aria dopo tanto tempo. E spaccare».

«Farfalle» è il primo singolo dell’album di inediti «Cadere Volare», in uscita l’8 aprile: «racconta le tanti parti di me, anche quelle un pò coperte dalle grandi hit. Ci sono pezzi che parleranno di un me più introspettivo. Credo che il disco potrà piacere se non verrà preso dal pregiudizio per il mio percorso o per quello che ho fatto precedentemente», dice il ragazzo vicentino con una punta di amarezza. Sanremo è l’occasione per tornare a cantare dal vivo, in attesa delle due date nei palasport a Roma e Milano previste per ottobre. «E' un modo, seppur virtuale di condividere nuovamente la mia musica dal vivo. E anche un momento di evasione e spensieratezza».

A Sanremo ritrova anche il compagno di talent Aka7even. «Ma non è un derby. Tra noi non c'è mai stata competizione: sono contento dei suoi successi e sono sicuro che lui lo sia dei miei. Ci diamo forza a vicenda. Ed è bello vivere un’esperienza così con una persona con cui hai iniziato la carriera. Spero spacchi tutto anche lui», dice ancora Sangio, con quell'aria da bravo ragazzo che piace a mamme e, soprattutto, a ragazze, che nasconde però un’anima inquieta che traspare da certi testi.

© Riproduzione riservata