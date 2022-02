Gianni Morandi, "Apri tutte le porte": ecco il brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

Per Gianni Morandi, considerato una delle colonne portanti della storia della nostra musica, si tratta della settima partecipazione in gara al Festival, quasi sempre con ottimi risultati, il «ragazzo di Monghidoro» infatti si è classificato terzo nel 2000 con «Innamorato», secondo nel 1995 insieme a Barbara Cola con «In amore» e ha anche trionfato nel 1987 insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, il brano in quel caso è il cult «Si può dare di più», che diventerà anche inno ufficiale della Nazionale Cantanti, della quale è stato presidente e risulta essere il terzo uomo più impiegato con 340 presenze e 54 gol. Questa partecipazione permette a Gianni Morandi di entrare anche in un’altra lista, quella degli artisti che Sanremo lo hanno vissuti sia come cantanti in gara che come conduttori, una lista che ad oggi conta Nilla Pizzi, Anna Oxa, Arisa, Elodie ed Emma Marrone.

Ventidue anni dopo l’ultima volta, torna in gara al Festival di Sanremo Gianni Morandi, uno dei nomi più attesi di questa 72esima edizione della kermesse. Lo fa con «Apri tutte le porte», pezzo scritto ad hoc per lui da Jovanotti, artista con il quale aveva già collaborato per la hit estiva «L'allegria». Un brano ottimista, che invita a fare entrare la luce nelle nostre vite, che richiama alla freschezza di alcuni brani, anche dello stesso Morandi, degli anni '60, e portata ai giorni nostri dalla produzione del pezzo affidata a Mousse T., artista del mixer tedesco ma di origini turche che vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Tom Jones, The Dandy Warhols e Zucchero.

Ecco la classifica generale parziale dei 25 brani in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, secondo il giudizio della sala stampa.

1 Elisa - O forse sei tu

2 Mahmood & Blanco - Brividi

3 La rappresentante di lista - Ciao ciao

4 Dargen D’amico - Dove si balla

5 Gianni Morandi - Apri tutte le porte

6 Emma - Ogni volta è così

7 Ditonellapiaega e Rettore - Chimica

8 Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare

9 Irama - Ovunque sarai

10 Fabrizio Moro - Sei tu.

11 Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

12 Noemi - Ti amo non lo so dire

13 Sangiovanni - Farfalle

14 Michele Bravi - Inverno dei fiori

15 Rkomi - Insuperabile

16 Achille Lauro - Domenica

17 Matteo Romano - Virale

18 Higsnob & Hu - Abbi cura di te

19 Giusy Ferreri - Miele

20 Iva Zanicchi - Voglio amarti

21 Aka 7even - Perfetta così

22 Le vibrazioni - Tantissimo

23 Yuman - Ora e qui

24 Tananai - Sesso occasionale

25 Ana Mena - Duecentomila ore.

