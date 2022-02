Sanremo: Zalone genio e polemica. Stasera Drusilla, Saviano e Cremonini. I record del Festival commentati dal vicedirettore di Rai1 LO SPECIALE

Altro giorno, ancora record. Gli ascolti della prima serata non solo confermano il trend della prima, lo superano come mai era avvenuto prima da quando esistono le rilevazioni Auditel. Il Festival di Amadeus continua a macinare successi, complice anche la scelta artistica del direttore-conduttore che ha saputo comporre un cast di Campioni attraenti per ogni target di pubblico. Di questo (ed altro) parlerà il vice direttore di Rai1 Claudio Fasulo, intervenuto ai nostri microfoni.

Ieri Zalone a tutto campo. Dall'apertura sul tema dell'omotransfobia, che ha suscitato non poche polemiche, soprattutto in una parte di Calabria "stereotipata" in un clichè nel quale non si riconosce. Poi l'uscita sui virologi, con tanto di canzone.

In mezzo tanta musica, quella degli altri 13 Big che hanno sfilato sul palco dell'Ariston per presentare i loro pezzi. E la prima classifica generale, quella che ha proiettato una favolosa Elisa direttamente in prima posizione, davanti alla coppia favorita formata da Mahmood e Blanco.

Stasera toccherà alla terza co-conduttrice Drusilla Foer affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston. E già per lei si preannuncia un ruolo da superospite. Atteso anche l'intervento di Roberto Saviano e la musica di Cesare Cremonini.

Il commento dei nostri tre inviati a Sanremo Mauro Cucè, Maria Mascali e Sebastiano Caspanello.

