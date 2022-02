Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrisco, dialogo tra due innamorati. Omaggio alle canzoni italiane

Frammenti di brani della storia della musica italiana diventano un dialogo tra due innamorati: è show sul palco dell'Ariston di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che dividono il set di Don Matteo. E alla fine il palco si colora con i volti di tutti i protagonisti delle canzoni.

Il testo completo del dialogo tra due innamorati

Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Grazie, scusa tornerò. Mi sono informato c’è un treno che parte alle 7.40 Cerco un centro di gravità permanente. Dimmi la verità perché tu la verità non l’hai detta mai. Eravamo quattro amici al bar. Ci sono cascato di nuovo. Minchia signor tenente. Parole Parole. Il mio canto libero, ma parlami di te bella signora, non sono una signora. Ti ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Mamma Maria. Tu dimmi quando, yesterday. Pazza idea di far l’amore con te. Apri la porta ad un guerriero di carta. Marco se n’è andato e non ritorna più. Rinascerò cervo a primavera. Buonanotte fiorellino, please dont’ go. Maestro, metti un po’ di musica leggera perché ho voglia di niente. Tu come stai, l’importante è finire. Tu sei grande grande grande. Lui chi è. Il triangolo no. Ho sbagliato una volta e non sbaglio più.

