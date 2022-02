Noemi: ecco il video di "Ti amo non lo so dire", canzone in gara al Festival di Sanremo 2022

Noemi: ecco il video di "Ti amo non lo so dire", canzone in gara al Festival di Santemo 2022.

Noemi torna al Festival di Sanremo per la settima volta, la seconda di fila dopo l’esperienza della scorsa edizione con «Glicine», tra i brani più ascoltati dal pubblico una volta chiusi i battenti dell’Ariston. Canta «Ti amo non lo so dire», un brano scritto (anche) da Mahmood, anche lui in gara in questa 72esima edizione. «Nel pezzo canto quanto è difficile risettare i rapporti dopo un cambiamento - sostiene l’ex concorrente di X-Factor e giudice di The Voice - la cosa bella è che alla fine forse ci riusciremo a dire "Ti amo", che è la cosa più coraggiosa che si possa dire a qualcuno».

Entrando più nei tecnicismi della canzone, Noemi, vero nome Veronica Scopelliti, romana classe 1982, ha anche spiegato che «Il pezzo è un po' complesso da cantare, la melodia è molto agile ma ci sono tante parole e non ne voglio saltare una, è un fraseggio molto moderno che mi permette di alleggerire il mio timbro». Il suo miglior risultato al Festival risale al 2012, quando chiuse la kermesse sul gradino più basso del podio con «Sono solo parole», che poi è diventato uno dei cavalli di battaglia del suo repertorio. Quell'anno il terzetto davanti a tutti era composto solo da donne (Emma al primo posto, anche lei nuovamente in gara quest’anno, e Arisa), un evento che Noemi, ha ammesso, auspica anche per questa edizione 2022.

