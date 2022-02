Sanremo, ancora record. Morandi "stai andando forte", Mahmood Blanco verso la vittoria, Amadeus quater?

Ancora una serata da record per il Festival di Sanremo 2022: dopo le prime tre serate è il Festival del boom per lo share. Per risalire a un dato migliore si deve risalire a 25 anni fa, al 1997. Semplicemente pazzesco. La gioia di Amadeus che, mentre era in conferenza stampa, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la soddisfazione del direttore di Rai1 Stefano Coletta. E poi le classifiche col primo posto di Mahmood Blanco sempre più vicini alla vittoria, spinti anche dal Televoto della terza serata. Clamorosa l'ascesa di Gianni Morandi, ieri secondo e terzo nella classifica generale. E di Irama e Sangiovanni, spinti anche loro dal pubblico. Il Festival di Sanremo raccontato dai nostri tre inviati Mauro Cucè, Sebastiano Caspanello e Maria Mascali.

