Elisa, "O forse sei tu": il video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

E’ la seconda volta che Elisa si presenta al Festival di Sanremo, la prima volta, nel 2001, la convinse Zucchero a cantare «Luce (tramonti a nord est)», la sua intenzione era di intraprendere una carriera internazionale, proponendosi in lingua inglese. Da lì è iniziata la carriera di una delle maggiori rappresentanti del pop moderno italiano; una carriera che l’ha portata a vincere un disco di diamante, un disco multiplatino e ben 44 dischi di platino, nonchè una nomination ai Grammy Awards del 2014 nella categoria «Miglior colonna sonora per un film», quando Quentin Tarantino utilizza per il suo «Django Unchained» «Ancora qui», scritta da lei e composta da Ennio Morricone. Per questa sua seconda volta all’Ariston ha scelto di cantare «O forse sei tu», ballad che sarà inserita in «Ritorno al futuro/Back to the Future», il doppio album che uscirà subito dopo la chiusura del Festival, una parte sarà in italiano e una in inglese.

