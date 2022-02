Gianni Morandi, "Apri tutte le porte": ecco il video del brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

Per Gianni Morandi, considerato una delle colonne portanti della storia della nostra musica, si tratta della settima partecipazione in gara al Festival, quasi sempre con ottimi risultati, il «ragazzo di Monghidoro» infatti si è classificato terzo nel 2000 con «Innamorato», secondo nel 1995 insieme a Barbara Cola con «In amore» e ha anche trionfato nel 1987 insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, il brano in quel caso è il cult «Si può dare di più», che diventerà anche inno ufficiale della Nazionale Cantanti, della quale è stato presidente e risulta essere il terzo uomo più impiegato con 340 presenze e 54 gol. Questa partecipazione permette a Gianni Morandi di entrare anche in un’altra lista, quella degli artisti che Sanremo lo hanno vissuti sia come cantanti in gara che come conduttori, una lista che ad oggi conta Nilla Pizzi, Anna Oxa, Arisa, Elodie ed Emma Marrone.

Ventidue anni dopo l’ultima volta, torna in gara al Festival di Sanremo Gianni Morandi, uno dei nomi più attesi di questa 72esima edizione della kermesse. Lo fa con «Apri tutte le porte», pezzo scritto ad hoc per lui da Jovanotti, artista con il quale aveva già collaborato per la hit estiva «L'allegria». Un brano ottimista, che invita a fare entrare la luce nelle nostre vite, che richiama alla freschezza di alcuni brani, anche dello stesso Morandi, degli anni '60, e portata ai giorni nostri dalla produzione del pezzo affidata a Mousse T., artista del mixer tedesco ma di origini turche che vanta collaborazioni con personaggi del calibro di Tom Jones, The Dandy Warhols e Zucchero.

