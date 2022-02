"Brividi" di Mahmood & Blanco, il video ufficiale del brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2022.

Favoriti dai bookmaker, protagonisti della cosiddetta «Nuova Wave» del pop italiano, Amadeus avrebbe rivolto un invito a Mahmood e Blanco in maniera singola, i due invece hanno risposto proponendosi in coppia e il direttore artistico ha gradito la scelta. Per Mahmood, vero nome Alessandro Mahmoud, si tratta di un ritorno lì dove la sua carriera è esplosa, nel 2019 con «Soldi», che si rivelerà una hit mondiale, specie dopo il secondo posto al conseguente Eurovision Song Contest, accarezzando così il sogno che poi avrebbero realizzato i Maneskin, stasera presenti all’Ariston in qualità di superospiti.

Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, il più giovane artista in gara quest’anno, è senz'altro la rivelazione della stagione musicale 2021, prima si è fatto conoscere dal largo pubblico con due singoli: «La canzone nostra», brano contenuto in «Obe», disco del producer Mace, che lo ha scoperto, e confezionato in featuring con Salmo; poi «Mi fai impazzire», inciso con il supporto di Sfera Ebbasta. Poi l’uscita di «Blu celeste», un felicissimo debutto da tre dischi di platino in pochi mesi, dai quali sono estratti i singoli «Notti in bianco», «Paraocchi», «Ladro di fiori», la title track «Blu celeste» e, nelle ultime settimane, «Finchè non mi seppelliscono», attualmente al vertice di tutte le classifiche specializzate. Canteranno insieme «Brividi», brano nato da un’improvvisazione in studio e che è stato proposto al Festival di Sanremo su suggerimento del padre di Blanco.

