Sanremo, sale l'adrenalina: Elodie, Fedez e Coma Cose alla festa di Mengoni. IL VIDEO

Sorrisi, fotografie e qualche battuta. Marco Mengoni non ha tardato ad arrivare a Lido Mengoni, lo spazio inaugurato questa sera al Circolo Canottieri di Sanremo nel quale si alterneranno artisti, performance di vario genere e chiacchierate - in primis dello stesso Mengoni con altre personalità del calibro ad esempio di Fabio De Luigi - durante tutta la settimana del Festival di Sanremo. Stanco - la giornata lo ha visto impegnato come di consueto in set fotografici, interviste, ma anche le prove generali del Festival di Sanremo che comincia ufficialmente domani, martedì 7 febbraio -, ma sempre con il sorriso sulle labbra Marco Mengoni non si è risparmiato e si è presentato in quella che di fatto è la sua casa sanremese. Ovvero appunto Lido Mengoni.

Tanti ospiti nella serata inaugurale - Elodie, Coma_Cose e Fedez su tutti, ma anche molti giornalisti e produttori musicali - e tanta musica con il dj set, ma tanti sono anche gli ospiti che si alterneranno anche nei prossimi giorni. "Uno spazio in cui tanti artisti potranno esibirsi, in cui ci si potrà incontrare", ha spiegato lo stesso Mengoni nei giorni scorsi. Lido Mengoni ha dato ufficialmente il via alle danze così come lo ha dato il suo "papà". Marco Mengoni è indiscutibilmente il favorito alla vittoria finale del Festival di Sanremo 2023 e le prove di questo pomeriggio al Teatro Ariston lo hanno confermato. Gli applausi non sono mancati né dalla platea né fra gli orchestrali. Che possa davvero per lui essere l’anno del bis dopo la vittoria con "L'essenziale"?

© Riproduzione riservata