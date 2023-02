Al Bano, Morandi e Ranieri "debuttano"ed infiammano Sanremo. Un trio di leggende che emoziona VIDEO

Dopo aver assistito ieri al debutto di un presidente della Repubblica tra il pubblico dell’Ariston, anche oggi si fa la storia, promette Amadeus. Ed è così che fanno il loro ingresso due colonne della canzone italiana come Massimo Ranieri e Al Bano. Dopo Gianni Morandi, sceso da una scala intonando «In ginocchio da te», i due colleghi salutano la platea cantando, rispettivamente, «Vent'anni» e «Nel sole». Poi tutti e tre insieme sul palco, per la prima volta in assoluto, a snocciolare frammenti di alcuni classici amatissimi cantati a gran voce dal pubblico, da «Andavo a cento all’ora» a «Felicità», passando per «Se bruciasse la città», «Mattino», «Rose rosse» e «Scende la pioggia».

Grande entusiasmo anche in sala stampa dove sono stati in molti a cantare le canzoni dei tre "tenori". Ecco il video girato proprio dalla sala che ospita i giornalisti delle testate cartacee, telesivive, radiofoniche e web.

© Riproduzione riservata