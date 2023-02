Sanremo, Ultimo in sala stampa: "Se dovessi arrivare secondo me ne farò una ragione"

«Un grande privilegio cantare davanti al Presidente Mattarella, io amo la musica ed è un grande riconoscimento per la musica che lui sia in sala».

Ultimo esprime la sua emozione per la presenza del Capo dello Stato all’Ariston Dopo la rabbia per il secondo posto nel 2019 dietro a Mahmood, Ultimo si approccia in modo molto pacato alla competizione: «Io favorito? Non è la ragione per cui mi sveglio alla mattina, sono qui per presentare "Alba"perchè è una canzone a cui voglio dare questo tipo di esposizione». E poi, ragiona, «ci metterei la firma per avere altri 4 anni come quelli che ho avuto dopo quel secondo posto»

