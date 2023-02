Rosa Chemical: ecco il video ufficiale di "Made In Italy", canzone in gara a Sanremo

Dopo le polemiche ieri al Festival di Sanremo 2023 è arrivato il momento di Rosa Chemical, che ha proposto "Made In Italy". La mise e il portamento androgini del rapper piemontese sembrano fatti apposta per far litigare gli editorialisti su temi alla moda ma l’estetica emo - trucco e tatuaggi con ragnatele e pipistrelli - è ormai, a modo suo, vintage. Del resto il nome d’arte dell’artista è (anche) un tributo ai My Chemical Romance. «Se è un sogno non svegliatemi», dice dopo aver cantato "Made In Italy"', che dedica a chiunque «pensava di essere sbagliato e invece era solo diverso».

Prima di proporre sul palco dell’Ariston la sua "Made in Italy", Rosa Chemical, nel mirino di Fdi che ha definito la sua presenza a Sanremo «uno spot al gender fluid», ringrazia Amadeus «per le parole spese su tutta la vicissitudine».

