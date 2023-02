Davide Sergi da Delianuova, il musicista calabrese nell’orchestra di Sanremo

Davide Sergi di Delianuova ha 31 anni e suonerà negli archi della grande orchestra sinfonica per la 73ª edizione del Festival di Sanremo.

Davide ha iniziato a fare musica grazie a Giuseppe Scerra, che ha fondato l’orchestra di fiati di Delianuova, sotto la guida dei maestri Gaetano Pisano, Stefano Calderone e Maurizio Managò.

A dieci anni suonava il sax contralto e qualche anno dopo – grazie anche alla spinta dei genitori che lo assecondavano nella sua passione dello studio di uno strumento musicale e influenzato dai fratelli Emmanuele che suona la chitarra elettrica e Christian la batteria – iniziava a studiare il basso elettrico, formando la band “Rewind”.

Ha continuato frequentando la scuola di musica “Amadeus” a Palmi, perfezionando la conoscenza del basso elettrico e poi continuando all’accademia Lizard di Messina. Dopo il diploma superiore di “arte applicata dei metalli e dell’oreficeria”, gli studi di contrabbasso classico al Conservatorio di Cosenza, con il maestro Vincenzo Baldassarre, e poi al “Cilea” di Reggio con il maestro Daniele Lisanti, dove ha conseguito il diploma accademico di primo livello.

Sergi ha suonato con l’orchestra “Cilea” come primo contrabbasso nel tour “Alice Canta Battiato”. Adesso sta conseguendo la laurea magistrale al Conservatorio “Verdi” di Torino e segue il corso “Obbiettivo Orchestra” alla Scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo. «Sono ancora incredulo di essere qui –ha affermato Davide dopo le prove del prefestival di Sanremo – felice di collaborare con grandi musicisti che stimo sin da quando iniziai a suonare il basso. L’aria che si respira è molto bella, lavoriamo sodo ma con grande serenità già dal 4 gennaio. Abbiamo concluso le prove a Roma all’auditorium Rai del Foro Italico, dove gli artisti leggevano con noi per la prima volta le canzoni e con loro ho scambiato anche qualche chiacchiera e scattato foto. Adesso stiamo facendo un tour de force all’Ariston provando le cover con artisti e ospiti».

Davide ha suonato in varie band sia musica classica che leggera e anche nella band di Lisa, vincitrice dell’ultima trasmissione “Ora o mai più”; ha collaborato con Mauro Ermanno Giovanardi e attualmente fa parte della band del cantautore Barreca.

