Speciale Sanremo, è ancora record. Da Fedez ad Angelo Duro: top e flop della 2. serata. Attesa per Egonu

Sanremo 2023 parte seconda. Continua a volare altissimo il quarto Festival di Amadeus, anche la serata del mercoledì ha sfondato il tetto del 62 % di share come non accadeva da 28 anni. Sul palco la sfilata degli altri 14 Big in gara. E tutto intorno le polemiche. Da Fedez, che strappa in diretta (collegato dalla nave Costa) la foto del viceministro Bignani vestito a "fascio" al direttore del prime time Stefano Coletta che lo condanna e si dissocia apertamente.

Dal colossale successo dei "tre tenori" (così sono stati definiti oggi in conferenza stampa) Morandi-Ranieri-Al Bano, che ieri sera hanno fatto i superospiti scatenando l'Ariston in un immenso momento nostalgia.

Per finire col monologo a tarda notte di Angelo Duro, l'artista palermitano che ha spaccato il pubblico col suo discorso diretto e irriverente. Passando per la sfilata delle canzoni fino ad una classifica parziale (votata dalla sala stampa) che ha messo in testa il duo siciliano formato da Colapesce e Dimartino.

Il commento, le anticipazioni sulla terza puntata e i servizi dei nostri inviati a Sanremo, Mauro Cucè, Sebastiano Caspanello e Maria Mascali.

