Depeche Mode stasera a Sanremo: cresce l'attesa. Ecco il video di "Ghosts Again"

Stasera i superospiti internazionali della serata finale del Festival di Sanremo 2023 sono i Depeche Mode, di nuovo all’Ariston - dopo le esibizioni del 1986, del 1989 e del 1990 - per proporre in anteprima mondiale il nuovo singolo «Ghosts Again», primo estratto dal nuovo album «Memento Mori», in uscita il 24 marzo, che vedrà Dave Gahan e Martin Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher. L'evento è attesissimo, tant'è che le parole chiave "Depeche Mode Sanremo" in queste ore sono tra le più ricercate su Goolge.

Intanto, «Ghosts Again», è disponibile in digitale. Il brano, che ha tutte le caratteristiche tipiche del gruppo - le parole evocative di Dave Gahan e il sound ipnotizzante della chitarra di Martin Gore - sarà eseguito dai Depeche Mode in anteprima mondiale.

Online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Anton Corbijn. «Per me «Ghosts Again» cattura perfettamente quell'equilibrio che esiste tra malinconia e gioia», commenta Gahan. Gore aggiunge: «Non capita spesso che ci ritroviamo a registrare un brano che poi non mi viene a noia quando lo ascolto. Sono eccitato all’idea di poterlo condividere con tutti».

«Memento Mori» è il quindicesimo disco in studio della band e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher. Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta da Marta Salogni, l’album è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19. Le 12 tracce dell’album esplorano una grande varietà di sentimenti ed emozioni: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l’ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia. Alla pubblicazione dell’album farà seguito un tour mondiale, il primo dei Depeche Mode in più di cinque anni e il diciannovesimo in totale, che comincerà a marzo e arriverà in Italia questa estate con tre date: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro - Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara - Bologna.

