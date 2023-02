Elodie: ecco il video ufficiale di "Due", canzone in gara a Sanremo 2023

Elodie, con la canzone "Due" arriva alla serata finale del Festival di Sanremo 2023 al decimo posto della classifica generale.

Ecco la classifica completa: Mengoni, Ultimo, Lazza, Mr. Rain, Giorgia, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce e Dimartino, Grignani, Coma Cose, Moda, Articolo 31, Lda, Leo Gassman, Paola e Chiara, Ariete, Mara Sattei, Colla zio, Gianmaria, Cugini di campagna, Levante, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Elodie ieri sera ha scelto American Woman, pezzo hard rock anni '70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz, e ha chiamato BigMama per uno show coinvolgente per rivendicare l'empowerment femminile, che si chiude con un bacio sulle labbra tra le due artiste. C'è da credere anche in chiave Fantasanremo, con Elodie che, body di pizzo in vista, lunghi stivali neri, ruba poi la borsetta a Serena Bortone (bonus Pelù) e si sfila gli occhiali scuri (bonus Dargen D’Amico).

