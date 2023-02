Fiorello sul bacio Rosa Chemical-Fedez. “Andate a finire sull'Avvenire" VIDEO

«Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso», così Rosa Chemical un attimo dopo aver baciato Fedez sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo durante la finale di ieri sera.

Ne ha approfittato subito Fiorello, intervenendo in diretta Instagram: «Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità. Si è vista la lingua - incalza lo showman nel suo show da remoto - ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l’ultima volta. Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo».

