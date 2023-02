Marco Mengoni, con il brano "Due vite" vince il 73° Festival di Sanremo come, tra l'altro, pronosticavano i bookmaker. Venerdì, inoltre, il cantante di Ronciglione aveva vinto la serata cover con "Let it be" accolto da un Ariston in delirio per il brano dei Beatles eseguita in versione gospel insieme con il Kingdom Choir. Tutta la platea in piedi a cantare.

© Riproduzione riservata