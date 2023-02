Tananai: ecco il video ufficiale di "Il bene nel male", canzone quinta a Sanremo 2023

Tananai, arrivato quinto in classifica nell'edizione numero 73 del Festival di Sanremo, durante l'esibizione di ieri all'Ariston con la sua "Tango" ha ringraziato il Festival: "mi avete fatto crescere in un anno".

"Sono contento - sottolinea - anche e soprattutto per Lisa, Olga e Maxim, protagonisti del mio video senza cui questa canzone non esisterebbe e non esisterebbe la cosa di cui vado più fiero".

Il video del brano in gara racconta la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi di 35 anni provenienti da Smolino, una cittadina in Ucraina nella provincia di Kirovohrag, che insieme hanno una figlia di 14 anni, Liza. Le immagini sono state girate dai protagonisti stessi con il loro cellulare e inviate l'uno all'altra raccontano nel video la nuova realtà della coppia, separata dalla guerra.

