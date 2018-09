Assegnati a Selinunte gli Oscar Green: dal tè verde alla trota, tutti i vincitori

Assegnati gli Oscar Green, i premi promossi da Coldiretti Giovani Impresa, giunti alla sua 12esima edizione. La cerimonia di consegna dei premi si è svolta a Selinunte.

Oltre 100 i partecipanti a questa edizione che conferma "un bacino di innovazioni che spaziano in tutti i comparti".

Presenti alla cerimonia il prefetto di Trapani, Darco Pellos, il questore Claudio Sanfilippo, il colonnello Antonio Amoroso, Capocentro Dia Palermo, il commissario del Comune di Castelvetrano, Salvatore Caccamo, il direttore del parco Enrico Caruso.

Spazio anche a momenti di approfondimento grazie a Stefano Masini, capo area Ambiente e Territorio della Confederazione, su temi di attualità come l’agromafia.

Ecco i vincitori:

La Sicilia per tè

Dall’entroterra siciliano, in provincia di Enna, un’innovazione che dimostra quanto l’Isola sia vocata per produzioni anche inconsuete come il tè verde. Tutto è nato dall’ idea di Salvatore Bellanti, 36 anni che nel 2014, spinto dalla voglia di innovare e grazie ad una serie di ricerche, ha iniziato a piantare quello che molti definiscono un vero e proprio elisir.

L’albero Azzurro con Antonella Iozzia

Piccoli agrichef crescono. Tutelare il bene comune, essere rispettosi dell’ambiente valorizzando le diversità la visione del territorio come bene pubblico. Questi i valori della scuola materna “L’Albero Azzurro di Siracusa” condivisi dall’imprenditrice agricola, Antonella Iozzia che ha organizzato insieme alle insegnanti il primo corso per baby agrichef.

Trota Sicula

Doroty Armenia- Azienda Macrostigma. Dorothy Armenia, 36 anni laureata in lettere classiche indirizzo archeologico è passata dall’insegnamento del greco e latino all’azienda di famiglia che produce pesce in provincia di Siracusa per un totale di circa 5 mila chili l'anno.

Monica Solarino - Azienda Solarino

Dell’arancia non si butta nulla. Con la sua famiglia Monica Solarino è pioniera nella coltivazione degli agrumi con alle spalle tre generazioni di esperienza.

La Lumaca Baita – Elisa Militello

Un’azienda solidale che si lega ai principi ispiratori di Campagna Amica.

