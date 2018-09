Duetti, inediti e tour teatrale: il ritorno dei Tiromancino con "Fino a qui"

Esce oggi il nuovo progetto discografico dei Tiromancino, «Fino a qui» (Sony Music Italy) con 4 brani inediti e 12 tra le canzoni più significative della band risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Federico Zampaglione insieme a tanti amici.

Al progetto hanno partecipato Jovanotti, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni.

Da gennaio, i Tiromancino saranno poi in tour nei teatri per presentare dal vivo il nuovo album con uno spettacolo, in cui per la prima volta la band si esibirà insieme all’orchestra.

Disponibile in versione cd e in versione doppio vinile, «Fino a qui» racchiude 30 anni di musica e parole ripercorrendo la storia dei Tiromancino.

Prodotto e arrangiato da Federico Zampaglione e Antonio Marcucci, nell’album è presente anche la voce della piccola Linda Zampaglione (figlia di Federico) che canta sulle note di "Immagini che lasciano il segno".

Questa la tracklist dell’album: Sale, amore e vento (inedito); Noi casomai (inedito); La descrizione di un attimo (con Jovanotti); Due Destini (con Alessandra Amoroso); Per me è importante (con Tiziano Ferro); Un tempo piccolo (con Biagio Antonacci.); Liberi (con Giuliano Sangiorgi); Amore impossibile (con Elisa e Mannarino); Se mi verrai a cercare (inedito con Alborosie); Muovo le ali 2018 (con Fabri Fibra); I giorni migliori (con Thegiornalisti); Strade (con Calcutta); Imparare dal vento (con Luca Carboni); Settembre scordati di noi (inedito); Immagini che lasciano il segno (con Linda Zampaglione) e Piccoli miracoli (versione acustica).

